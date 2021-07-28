Кобін: Селезньов забивав у всіх турнірах - від Ліги чемпіонів до УПЛ

Нападник Євген Селезньов багато працює на тренуваннях і допоможе Минаю в УПЛ.

Про це заявив наставник команди Василь Кобін.

"Я знаю цього футболіста добре. Він забивав у всіх турнірах, де брав участь: від Ліги чемпіонів до внутрішнього чемпіонату. Сьогодні таких діючих футболістів-голеадорів в Україні залишилося двоє: він і Олександр Гладкий. Поруч з ним молоді гравці будуть вчитися і набиратися досвіду.

Це важливо. Селезньов допоможе Минаю, він зараз багато працює", - сказав Кобін.