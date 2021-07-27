Термін угоди становить 1 рік

Джерело - ФК Минай.

Новим гравцем Минаю став досвідчений форвард Євген Селезньов.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець підписав контракт з клубом на 1 рік.

Селезньов є чемпіоном України, володарем Кубку та Суперкубка України, переможцем Кубка УЄФА та фіналістом Ліги Європи, володарем Кубка та Суперкубка Туреччини.

Двічі поспіль був найкращим бомбардиром чемпіонату України: у сезонах 2010/11 (у Дніпрі) та 2011/12 (у Шахтарі). Є одним з рекордсменів за забитими голами в нашому чемпіонаті. Забив 11 голів за збірну України.

Раніше, у Селезньова є домовленість з Кобіним щодо переходу в Минай.