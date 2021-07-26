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Металіст 1925 втратив нападника через травму

Сьогодні 14:40 318 0
Пономар не зможе допомогти команді майже півсезону
Металіст 1925 втратив нападника через травму
#Кривенцов, #Пономар

Джерело - metalist1925.com.

Нападник Металіста 1925 Віталій Пономар не зможе виступати близько 4-5 місяців.

Про це повідомляє наставник харківської команди Валерій Кривенцов.

"Травма Пономаря, як повідомили вже лікарі - розрив ахіллового сухожилля, це близько 4-5 місяців відновлення. Пономар - наш основний нападник. Ось такий невтішний діагноз.

У зв’язку з травмою Пономаря чи планується підписання форварда? Ми працюємо в цьому напрямку. Я вже казав, що в нас ця позиція була пріоритетною у міжсезоння. Ми ще, коли йшли у відпустку, ставили собі таку мету. У нас було кілька кандидатів, хороших нападників. Проте ми, на жаль, не змогли їх привезти до Харкова в силу різних причин. Але те, що ми візьмемо нападника - це я вам обіцяю", - зазначив Кривенцов.

Форвард травмувався в поєдинку першого туру УПЛ проти львівського Руху.

Пономар приєднався до Металісту 1925 у січні цього року. З того часу він провів десять матчів за клуб, в яких відзначився шістьма голами.

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