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Склад дебютанта Другої ліги поповнили дев'ять новачків

Сьогодні 20:25 267 0
Вікторія представила новачків команди
Склад дебютанта Другої ліги поповнили дев'ять новачків
#Вікторія

Джерело - Чемпіон.

Дебютант Другої ліги ФК Вікторія з Миколаївки представив новачків команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У сезоні 2021/22 за команду виступатимуть 9 нових футболістів.

31-річний Євген Зубейко, захисник. Грав за Мінськ і Чорноморець.

33-річний Юрій Бровченко, захисник. Виступав за Дніпро-1, Оболонь.

31-річний Василь Білий, захисник. Попередні команди Нива, Оболонь.

27-річний Дмитро Ульянов, захисник. Грав за Авангард, Миколаїв.

25-річний Владислав Зрібняк, півзахисник. Виступав за Альянс, ФК Суми.

26-річний Олександр Воробей, голкіпер. Попередні команди Агробізнес, ВПК-Агро.

30-річний Олександр Литвиненко, воротар. Грав за Полісся, Альянс.

21-річний Максим Чеглов, півзахисник. Захищав кольори Енергії і ФК Суми.

33-річний Вадим Шаврін, нападник. Виступав за Авангард і ФК Суми

За словами президента клубу Сергія Бондаренка, перед командою стоїть завдання - вихід у першу лігу.

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