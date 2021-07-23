Склад дебютанта Другої ліги поповнили дев'ять новачків

Джерело - Чемпіон.
Дебютант Другої ліги ФК Вікторія з Миколаївки представив новачків команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У сезоні 2021/22 за команду виступатимуть 9 нових футболістів.
31-річний Євген Зубейко, захисник. Грав за Мінськ і Чорноморець.
33-річний Юрій Бровченко, захисник. Виступав за Дніпро-1, Оболонь.
31-річний Василь Білий, захисник. Попередні команди Нива, Оболонь.
27-річний Дмитро Ульянов, захисник. Грав за Авангард, Миколаїв.
25-річний Владислав Зрібняк, півзахисник. Виступав за Альянс, ФК Суми.
26-річний Олександр Воробей, голкіпер. Попередні команди Агробізнес, ВПК-Агро.
30-річний Олександр Литвиненко, воротар. Грав за Полісся, Альянс.
21-річний Максим Чеглов, півзахисник. Захищав кольори Енергії і ФК Суми.
33-річний Вадим Шаврін, нападник. Виступав за Авангард і ФК Суми
За словами президента клубу Сергія Бондаренка, перед командою стоїть завдання - вихід у першу лігу.