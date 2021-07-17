Андронов: У Динамо є колишні гравці-інваліди, і їм платять зарплату

Журналіст прокоментував благодійні дії Динамо

Те, що Динамо візьме на себе витрати на лікування фаната Парамона, є максимально гідним вчинком київського клубу.

Про це заявив журналіст Олексій Андронов.

"Згоден - максимально гідний вчинок клубу. Не перший, до речі. Коли для клубу вболівальники - члени його сім'ї. У Динамо, до речі, є колишні гравці, які стали інвалідами. Їм досі сплачується їх зарплата. Рахунок вже на десятки років", - зазначив Андронов.

Нагадаємо, після невтішних новин про стан здоров'я фаната Парамона багато людей відгукнулися на збір коштів для лікування Парамона, тим самим допомагаючи в забезпеченні медикаментами та оплаті численних обстежень. Не залишилося осторонь і київське Динамо: за дорученням президента клубу Ігоря Суркіса, біло-сині візьмуть на себе витрати на проведення необхідної операції та подальший процес відновлення.