 Динамо візьме на себе витрати по проведенню операції фаната Парамона | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо візьме на себе витрати по проведенню операції суперфана Парамона

Сьогодні 21:58 286 0
Про це повідомляє пресслужба киян
Динамо візьме на себе витрати по проведенню операції суперфана Парамона
#Динамо, #Парамон

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Президент Динамо Ігор Суркіс оплатить операцію і весь подальший процес відновлення фаната киян і збірної України Сергія Заборовського, більш відомого як Парамон.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Нещодавно Заборовський впав біля свого будинку і сильно вдарився головою об асфальт. Після доби коми, Парамон прийшов в себе, але втратив зір і координацію рухів.

Зараз Сергій не може пересуватися самостійно, за ним доглядає батько Віталій Левицький, який вже більше 8 років допомагає синові в побутових питаннях.

Для відновлення зору необхідна операція з видалення діагностованої катаракти. На завтрашній ранок заплановано заключне МРТ, після якого буде визначено дату операції.

Рішенням президента Динамо Ігоря Суркіса, клуб візьме на себе витрати по проведенню необхідної операції і подальшого процесу відновлення.

Раніше представники Динамо відвідали суперфана Парамона.

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