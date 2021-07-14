Динамо візьме на себе витрати по проведенню операції суперфана Парамона

Джерело - офіційний сайт Динамо.
Президент Динамо Ігор Суркіс оплатить операцію і весь подальший процес відновлення фаната киян і збірної України Сергія Заборовського, більш відомого як Парамон.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Нещодавно Заборовський впав біля свого будинку і сильно вдарився головою об асфальт. Після доби коми, Парамон прийшов в себе, але втратив зір і координацію рухів.
Зараз Сергій не може пересуватися самостійно, за ним доглядає батько Віталій Левицький, який вже більше 8 років допомагає синові в побутових питаннях.
Для відновлення зору необхідна операція з видалення діагностованої катаракти. На завтрашній ранок заплановано заключне МРТ, після якого буде визначено дату операції.
Рішенням президента Динамо Ігоря Суркіса, клуб візьме на себе витрати по проведенню необхідної операції і подальшого процесу відновлення.