 27 клубів підтвердили участь у новому сезоні аматорського чемпіонату України | Футбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

27 клубів підтвердили участь у новому сезоні аматорського чемпіонату України

Вчора 23:11 341 0
Старт турніру заплановано на 7-8 серпня
27 клубів підтвердили участь у новому сезоні аматорського чемпіонату України
#ААФУ

Джерело - ААФУ.

27 клубів підтвердили участь в аматорському чемпіонаті України в сезоні 2021/22 років. 

Про це повідомляє пресслужба ААФУ.

Ще п'ять команд поки не прийняли остаточного рішення про участь в турнірі.

ААФУ сподівається, що її вдасться розділити учасників на три групи за територіальним принципом.

Заявка клубів на чемпіонат України серед аматорів розпочнеться 19 липня. Старт нового сезону заплановано на 7-8 серпня.

Список клубів:

ФК Самбір (Львівська обл.)

Юність (Верхня Білка, Львівська обл.)

Фенікс (Підмонастир, Львівська обл.)

Ураган (Черніїв, Івано-Франківська обл.)

Прикарпаття-Тепловик (Івано-Франківськ)

Нива (Теребовля, Тернопільська обл.)

Агрон (Великогаївська ОТГ, Тернопільська обл.)

Довбуш (Чернівці)

ОДЕК (Оржів, Рівненська обл.)

Маяк (Сарни, Рівненська обл.)

Звягель (Новоград-Волинський, Житомирська обл.)

ФК Біла Церква (Київська обл.)

Атлет (Київ)

Єдність (Київ)

Нива (Бузова, Київська обл.)

ОК ім. І. Піддубного (Київ)

ФК Кудрівка (Чернігівська обл.)

Олімпія (Савинці, Полтавська обл.)

Нафтовик (Охтирка, Сумська обл.)

Зірка (Кропивницький)

ВАСТ (Миколаїв)

СК Каховка (Херсонська обл.)

Легіонер (Дніпро)

Олімп (Кам’янське, Дніпропетровська обл.)

Мотор (Запоріжжя)

Металург-2 (Запоріжжя)

ОСДЮШОР-ФК Запоріжжя

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