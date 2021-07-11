Оболонь залишили три футболісти

Джерело - ФК Оболонь.
Оболонь припинила співпрацю із захисником Олександром Терлецьким, півзахисниками Данилом Строчинським і Артуром Аракеляном.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракти гравців закінчилися і сторони не стали продовжувати угоди.
У минулому сезоні Терлецький, Строчинський і Аракелян виступали за дубль Оболоні у Другій лізі.
Відзначимо, що в новому сезоні дубль Оболоні не виступатиме в Другій лізі. У минулій кампанії друга команда пивоварів посіла дев'яте місце в групі А.
Раніше, Оболонь залишили чотири футболісти.