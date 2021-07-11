Оболонь залишили три футболісти

Вони грали за дубль пивоварів

Джерело - ФК Оболонь.

Оболонь припинила співпрацю із захисником Олександром Терлецьким, півзахисниками Данилом Строчинським і Артуром Аракеляном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракти гравців закінчилися і сторони не стали продовжувати угоди.

У минулому сезоні Терлецький, Строчинський і Аракелян виступали за дубль Оболоні у Другій лізі.

Відзначимо, що в новому сезоні дубль Оболоні не виступатиме в Другій лізі. У минулій кампанії друга команда пивоварів посіла дев'яте місце в групі А.

Раніше, Оболонь залишили чотири футболісти.