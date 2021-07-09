Оболонь залишили чотири футболісти

Джерело - ФК Оболонь.
Київська Оболонь припинила співпрацю з захисниками Єгором Грабовським та Богданом Покойовим, а також півзахисниками Ярославом Дишкантом і Владиславом Майдановичем.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
На початку липня Оболонь покинули вісім гравців. Напередодні кияни підписали захисника Олега Бородая.
У минулому сезоні Оболонь фінішувала на восьмому місці в Першій лізі. У стартовому турі нового чемпіонату Пивовари зіграють з Поділлям.
Нагадаємо, 20 липня в Києві на НСК Олімпійський Оболонь зіграє з донецьким Шахтарем.