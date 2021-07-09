Оболонь залишили чотири футболісти

Клуб повідомив про відхід ще чотирьох гравців

Джерело - ФК Оболонь.

Київська Оболонь припинила співпрацю з захисниками Єгором Грабовським та Богданом Покойовим, а також півзахисниками Ярославом Дишкантом і Владиславом Майдановичем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На початку липня Оболонь покинули вісім гравців. Напередодні кияни підписали захисника Олега Бородая.

У минулому сезоні Оболонь фінішувала на восьмому місці в Першій лізі. У стартовому турі нового чемпіонату Пивовари зіграють з Поділлям.

Нагадаємо, 20 липня в Києві на НСК Олімпійський Оболонь зіграє з донецьким Шахтарем.