Головний тренер збірної України надихався Валерієм Лобановським, Карло Анчелотті, Жозе Моурінью

Джерело - Milan Reports.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко має намір розпочати клубну тренерську кар'єру.

Про це він розповів порталу Milan Reports.

"Безумовно думаю про те, щоб одного разу очолити якийсь клуб. Я відпрацював 5 років зі збірною України, тепер потрібно спокійно оцінити наше майбутнє", - заявив фахівець.

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"Ви бачите добру версію тренера Андрія Шевченка, але злого краще не знати. У такій роботі іноді доводиться бути іншим. Я надихався Валерієм Лобановським, Карло Анчелотті, Жозе Моурінью. Це великі тренера, які багато виграли", - сказав Шевченко

Раніше дружина Маліновського відреагувала на інформацію про конфлікт хавбека з Шевченком.