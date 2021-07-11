 Шевченко: Потрібно спокійно оцінити наше майбутнє зі збірною України | Футбол | Champion.com.ua
Пуар'є технічним нокаутом переміг Мак-Грегора на UFC 264
Сьогодні 07:36 5207
Італія - Англія: анонс і прогноз на фінал чемпіонату Європи
Сьогодні 09:49 4230
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 08:08 24500
Євро-2020. Збірна Італії - збірна Англії: матч-центр
Сьогодні 08:05 2306
Євро-2020. Італія - Англія: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:02 1669
Мак-Грегор - Пуар'є: Як це було
Сьогодні 07:27 3969
Збірна Аргентини перемогла Бразилію та здобула Кубок Америки
Сьогодні 05:07 1294
Шкурін врятував Динамо від поразки у контрольному матчі
Вчора 22:55 1307
Андронов: Не зовсім зрозумілий трансфер Шкуріна у Динамо
Вчора 22:39 1377
Євро-2020. Фінал. Італія - Англія: цифри та факти
Вчора 22:32 1893
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Фото дня. Героя Євро-2020 зустріли коридором шани в рідному місті
Фото дня. Героя Євро-2020 зустріли коридором шани в рідному місті Андрій Твердохліб
Вчора 19:48 16960
Козловський змусив футболістів збірної України віджиматися від підлоги
Козловський змусив футболістів збірної України віджиматися від підлоги Андрій Твердохліб
Вчора 19:40 3867
Шотландські ЗМІ: Врятуй нас, Роберто, ти наша остання надія!
Шотландські ЗМІ: Врятуй нас, Роберто, ти наша остання надія! Стас Лысак
Вчора 19:38 956
Тато, ми тобою пишаємось: як родина Ярмоленка підтримувала капітана збірної України на Євро-2020
Тато, ми тобою пишаємось: як родина Ярмоленка підтримувала капітана збірної України на Євро-2020 Андрій Твердохліб
Вчора 16:20 1404
Італія, яку побудував Манчіні – нетипова, атакувальна, розумна
Італія, яку побудував Манчіні – нетипова, атакувальна, розумна Андрій Твердохліб
Вчора 15:30 527
Англія мала виграти інакше: реакція гравців та експертів на пенальті у ворота збірної Данії
Англія мала виграти інакше: реакція гравців та експертів на пенальті у ворота збірної Данії Стас Лысак
08.07.2021 21:39 6947 4
Стерлінг - дайвер: інтернет вибухнув після матчу Англія - Данія
Стерлінг - дайвер: інтернет вибухнув після матчу Англія - Данія Стас Лысак
08.07.2021 20:32 1115
Ганьба УЄФА: як уболівальники реагували на пенальті у ворота збірної Данії
Ганьба УЄФА: як уболівальники реагували на пенальті у ворота збірної Данії Стас Лысак
08.07.2021 17:30 2084
Сім років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу
Сім років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
08.07.2021 16:37 3232
Скандальні українські моделі підтримали збірну Англії оголеними фото
Скандальні українські моделі підтримали збірну Англії оголеними фото Valeriy Ruchka
08.07.2021 13:59 3774 2
Прямі трансляції
Навколо спорту

Шевченко: Я відпрацював 5 років зі збірною України, потрібно спокійно оцінити наше майбутнє

Сьогодні 11:42 196 0
Головний тренер збірної України надихався Валерієм Лобановським, Карло Анчелотті, Жозе Моурінью
Шевченко: Я відпрацював 5 років зі збірною України, потрібно спокійно оцінити наше майбутнє
#Шевченко, #Збірна України

Джерело - Milan Reports.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко має намір розпочати клубну тренерську кар'єру.

Про це він розповів порталу Milan Reports.

"Безумовно думаю про те, щоб одного разу очолити якийсь клуб. Я відпрацював 5 років зі збірною України, тепер потрібно спокійно оцінити наше майбутнє", - заявив фахівець.

  Актуально: Лонго: Супряга схожий на Шевченка на початку кар'єри

"Ви бачите добру версію тренера Андрія Шевченка, але злого краще не знати. У такій роботі іноді доводиться бути іншим. Я надихався Валерієм Лобановським, Карло Анчелотті, Жозе Моурінью. Це великі тренера, які багато виграли", - сказав Шевченко

Раніше дружина Маліновського відреагувала на інформацію про конфлікт хавбека з Шевченком.

Коментарі ()