Коваленко: Перейшов в Аталанту тому, що команда прогресує

Джерело - Трендец.
Аталанта грає у відкритий футбол і забиває багато голів.
Через це український хавбек Віктор Коваленко обрав саме італійський клуб.
"В першу чергу тому, що команда прогресує. По-друге - є Руслан Маліновський, який може мені допомогти адаптуватися. І третє - я знаю, що тут можна рости. Команда грає у відкритий футбол і забиває купу голів. Цим клуб і цікавий", - заявив футболіст.
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"Тренування в Аталанті важчі, ніж в Шахтарі, але з часом ти звикаєш і тобі стає легко. За останні три роки команда двічі грала в фіналі Кубка Італії. Думаю, що скоро команда повинна щось виграти", - сказав Коваленко.
Нагадаємо, Коваленко отримає шанс в Аталанті.