Коваленко: Перейшов в Аталанту тому, що команда прогресує

Українському хавбеку допоміг з адаптацією Руслан Маліновський

Джерело - Трендец.

Аталанта грає у відкритий футбол і забиває багато голів.

Через це український хавбек Віктор Коваленко обрав саме італійський клуб.

"В першу чергу тому, що команда прогресує. По-друге - є Руслан Маліновський, який може мені допомогти адаптуватися. І третє - я знаю, що тут можна рости. Команда грає у відкритий футбол і забиває купу голів. Цим клуб і цікавий", - заявив футболіст.

Актуально: Коваленко мав дві альтернативи перед трансфером в Аталанту

"Тренування в Аталанті важчі, ніж в Шахтарі, але з часом ти звикаєш і тобі стає легко. За останні три роки команда двічі грала в фіналі Кубка Італії. Думаю, що скоро команда повинна щось виграти", - сказав Коваленко.

Нагадаємо, Коваленко отримає шанс в Аталанті.