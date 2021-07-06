Коваленко отримає шанс в Аталанті

Тренер дасть українцю шанс проявити себе

Український легіонер Аталанти Віктор Коваленко отримає шанс від головного тренера команди Джан П'єро Гасперіні на передсезонних зборах.

Про це розповів Calcio Atalanta.

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Відзначається, що через велику кількість футболістів, які беруть чи брали участь у складі своїх збірних в Євро-2020 і Копа Америка, тренувальний табір Аталанти буде дещо знекровлений. Гасперіні дасть додаткову відпустку тим, хто грав за збірні, а інші футболісти отримають шанс проявити себе в тренувальному процесі.

На позиції в центрі поля у Гасперіні буде певний кадровий дефіцит, і тренер хоче оцінити можливості Коваленка. Зокрема, українець може спробувати проявити себе на позиції співвітчизника Руслана Маліновського, який найближчим часом перенесе операцію з видалення грижі й пропустить орієнтовно близько 45 днів.