Владислав Кулач не зміг домовитися з Ворсклою за новий контракт

Нападник Владислав Кулач мав вагому причину покинути полтавську Ворсклу.

Про це повідомляє dynamomania.com.

Форвард перебуває у розташуванні київського Динамо після свого відходу з Ворскли, який був спричинений фінансовими вимогами Кулача. Нападник хотів збільшити свою зарплатню до 20 тис доларів на місяць, а також отримати підписний бонус в розмірі 150 тис доларів.

Кулач дебютував у складі Динамо у спарингу проти Базеля (4:4), проте не відзначився результативними діями у матчі.

Наразі Владислав перебуває у статусі вільного агента.

Раніше, Кулач назвав свою мету у Динамо.