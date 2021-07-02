Джерело - dynamomania.com.
Нападник Владислав Кулач мав вагому причину покинути полтавську Ворсклу.
Про це повідомляє dynamomania.com.
Форвард перебуває у розташуванні київського Динамо після свого відходу з Ворскли, який був спричинений фінансовими вимогами Кулача. Нападник хотів збільшити свою зарплатню до 20 тис доларів на місяць, а також отримати підписний бонус в розмірі 150 тис доларів.
Кулач дебютував у складі Динамо у спарингу проти Базеля (4:4), проте не відзначився результативними діями у матчі.
Наразі Владислав перебуває у статусі вільного агента.
Раніше, Кулач назвав свою мету у Динамо.