Кулач: Моя мета за підсумками збору підписати контракт з Динамо

Найкращий бомбардир УПЛ Владислав Кулач хоче закріпитися в київському Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"Моя мета за підсумками збору підписати контракт з Динамо. Перебувати в цій команді, в колективі - дорогого коштує, тому, думаю, кожен футболіст хоче опинитися в цьому клубі. Я буду робити все можливе, щоб показати, на що я здатний, і допомогти Динамо.

Звичайно, в команді велика конкуренція, в Динамо всі футболісти дуже високого рівня, тому потрібно докласти максимум зусиль, щоб завоювати місце в цьому колективі. Я до цього готовий, прагну і впевнений, що саме в Динамо можна рости з кожним днем. Звичайно, хочеться тут закріпиться", - сказав Кулач.