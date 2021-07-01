УЄФА допустило Ювентус до Ліги чемпіонів

УЄФА дозволила Ювентусу взяти участь в наступному розіграші Ліги чемпіонів.

Про це повідомив президент туринського клубу Андреа Аньєллі.

"Ми отримали лист, в якому нам схвалили участь в Лізі чемпіонів. Я ще раз хочу заявити про нашу готовність до діалогу для поліпшення європейського футболу. Ми не боїмося погроз і впевнені в своїх юридичних діях", - відзначив Аньєллі.

Участь Ювентуса ставилося під сумнів через те, що туринський клуб увійшов до числа засновників гучного проєкту Суперліги. Пізніше дев'ять команд оголосили про вихід з турніру, Ювентус, Реал і Барселона зберегли прихильність цій ідеї.