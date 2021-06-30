Члени уряду прийшли на засідання у формі збірної України

Члени уряду України прийшли на сьогоднішнє засідання у формі національної збірної з футболу, яка напередодні здобула історичну перемогу на чемпіонаті Європи.

Фото оприлюднив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд вітає збірну України з футболу з виходом в 1/4 фіналу Євро-2020. Це величезний успіх команди й тренерського штабу. Такі речі дуже мотивують та об’єднують країну, яка всім серцем вболіває за українську збірну. Дякуємо нашим гравцям! Вперед – до нових перемог!" – написав голова уряду.

Відзначимо, що сам Шмигаль був у футболці Андрія Ярмоленка із матчу проти Швеції.