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Смалійчук: Працюємо, щоб у Львові були лише одні Карпати

Сьогодні 18:38 238 0
Олег Смайлічук прокоментував ситуацію з Карпатами
Смалійчук: Працюємо, щоб у Львові були лише одні Карпати
#Карпати, #Смалійчук

Джерело - Чемпіон.

Співвласник Карпат Олег Смайлічук пообіцяв прояснити ситуацію з майбутнім клубу.

Про це розповів сам функціонер.

"Розумію роздратування уболівальників через тишу з нашого боку. Але не переживайте, ми всі працюємо для того, щоб у Львові були лише одні Карпати – чесний клуб з прозорою економікою. Не вірте чуткам.

Насправді ми нічого не приховуємо, просто ще не завершили всі процеси, щоб могли щось вам повідомити. Думаю, за тиждень усе вирішиться – і ми все розкажемо", – розповів Смалійчук.

Нагадаємо, Карпати не заявились на Другу лігу.

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