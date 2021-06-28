Смалійчук: Працюємо, щоб у Львові були лише одні Карпати

Співвласник Карпат Олег Смайлічук пообіцяв прояснити ситуацію з майбутнім клубу.

Про це розповів сам функціонер.

"Розумію роздратування уболівальників через тишу з нашого боку. Але не переживайте, ми всі працюємо для того, щоб у Львові були лише одні Карпати – чесний клуб з прозорою економікою. Не вірте чуткам.

Насправді ми нічого не приховуємо, просто ще не завершили всі процеси, щоб могли щось вам повідомити. Думаю, за тиждень усе вирішиться – і ми все розкажемо", – розповів Смалійчук.