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Карпати не заявились на Другу лігу - ЗМІ

Сьогодні 15:40 261 0
Карпати не будуть брати участь у чемпіонаті Другої ліги
Карпати не заявились на Другу лігу - ЗМІ
#Карпати

Джерело - tribuna.com.

Львівські Карпати, співвласником яких є Олег Смалійчук, не виступатимуть у другій лізі в наступному сезоні.

Про це повідомляє Tribuna.com

Про майбутнє цього клубу його керівники обіцяють розповісти до кінця місяця.

Водночас в попередньому списку учасників другої ліги, який був опублікований раніше, значиться інший клуб під назвою Карпати Львів. Це в недавньому минулому аматорський клуб, його спортивний директор - Андрій Тлумак, Засновник цього клубу - підприємство Західний Буг, яке пов'язують з львівським бізнесменом Володимиром Матківський (власник компанії Радехівський цукор).

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Також в попередньому списку учасників другої ліги значаться Карпати Галич, які раніше пов'язували з Олегом Смалійчук. Однак наразі питання про злиття Карпат з Галича і Карпат Смалійчук не стоїть.

Раніше, Болотніков розповів про зарплату у Карпатах.

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