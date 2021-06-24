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Павелко: Збірна України продемонструє характер в наступному матчі

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Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував вихід збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020.
Павелко: Збірна України продемонструє характер в наступному матчі
#Павелко, #УАФ, #Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Президент УАФ Андрій Павелко відреагував на вихід збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020.

Про це розповів сам функціонер.

"Україна в 1/8-й фіналу Євро-2020! Дякую всім вболівальникам, які створили для збірної неймовірну атмосферу і віддано підтримували команду двічі на стадіоні в Бухаресті, а перед тим в Амстердамі! Ми разом, всією країною, допомагаємо маленькому вболівальнику Дмитрику Басову зібрати кошти на лікування, а інший малюк — Левко, якому виповнився лише місяць, вже підтримував збірну на трибуні в Бухаресті.

Важливо: Розклад плей-оф Євро-2020

Збірну підтримують всі — Президент країни, захисники, що боронять наші кордони на Сході, мільйони українців по всьому світу! Ми - єдине ціле! Віддані вболівальники нашої команди до останнього переживали і вірили в те, що збірна вийде з групи. І це в першу чергу ваш успіх і ваша заслуга! Мільйонів синьо-жовтих сердець! 

Впевнений, що команда Андрія Шевченка продемонструє характер в наступному матчі! Пам’ятайте, що за вами вся Україна! Вона на карті на ваших футболках! Вона у ваших серцях! Слава Україні! ГЕРОЯМ СЛАВА!", - відзначив Павелко.

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