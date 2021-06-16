Манчестер Юнайтед підготував контракт для Роналду

Кріштіану Роналду може повернутися у Манчестер Юнайтед

Керівництво Манчестер Юнайтед пропонує Кріштіану Роналду контракт на два роки із зарплатнею 17,2 млн фунтів "чистими".

Про це повідомляє Express.

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Більше в клубі отримує лише Давід Де Хеа – 19,5 млн. Втім, Роналду прагне зберегти рівень своїх нинішніх заробітків. Ювентус щороку виплачує нападнику 26,5 млн фунтів. Якби МЮ погодився на такі ж умови, то зробив би Кріша найбільш високооплачуваним гравцем АПЛ. Наразі рекорд утримує хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брюйне, який отримує 20,1 млн фунтів на рік.

Контракт Роналду з Ювентусом завершується через рік. У минулому сезоні португалець провів 44 матчі, відзначився 36 голами та 4 асистами.