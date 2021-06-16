Ярославський: Який Металіст справжній, а який підробка - покаже рахунок на табло

Експрезидент Металіста Олександр Ярославський відреагував на перейменування Метала.

Про це розповів сам бізнесмен.

"Як я і обіцяв, ми відроджуємо наш улюблений Металіст з усією можливою і неможливою швидкістю. Спочатку повернули свою символіку, а сьогодні за рішенням виконкому УАФ - і історичну назву клубу.

Важливо: Метал офіційно перейменували в Металіст

Спасибі всім, хто підтримує нас на цьому шляху. Уболівальникам - за аншлаг на трибунах і щосекундне увагу до Металісту, міської та обласної влади - за відповідальну державну позицію і розуміння важливості питання.

Завдяки всьому цьому ми вже вийшли на наступний етап - піднімаємо фактично з попелу клубну інфраструктуру. Прогрес видно щодня не на словах, а на ділі. Про кожному кроці ми розповідаємо, щоб харків'яни знали, що всі обіцянки виконуються.

А попереду у нас найголовніше. Рівень клубу визначає якість гри. Необхідно створити сучасну, технічну, конкурентоспроможну команду, яка буде перемагати.

Справжній Металіст не може пасти задніх, він зобов'язаний захищати честь Харкова в національній першості, честь Харкова і України в єврокубках. Бовтатися внизу турнірної таблиці, в зоні вильоту він не може!

Тому який Металіст справжній, а який підробка, фейк, покаже рахунок на табло. Але це справа майбутнього.

Поки ми працюємо, нас ніхто не зупинить і перемога буде за нами, за Харковом і харків'янами.

Тільки Харків, тільки перемога!", - відзначив Ярославський.