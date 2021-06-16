Метал офіційно перейменували в Металіст

Джерело - fcmetalist.com.uа.
Виконком УАФ дозволив Металу перейменувати клуб.
Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.
Харківський клуб перейменували в Металіст. За це рішення проголосували всі присутні 34 члени виконкому УАФ.
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Джерело - fcmetalist.com.uа.
Виконком УАФ дозволив Металу перейменувати клуб.
Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.
Харківський клуб перейменували в Металіст. За це рішення проголосували всі присутні 34 члени виконкому УАФ.