Метал офіційно перейменували в Металіст

У Харкові відновили Металіст

Виконком УАФ дозволив Металу перейменувати клуб.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Харківський клуб перейменували в Металіст. За це рішення проголосували всі присутні 34 члени виконкому УАФ.