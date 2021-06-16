Шевченко пояснив поразку від збірної Нідерландів

Збірній України у матчі проти Нідерландів на Євро-2020 не вистачало реалізації.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Ми дуже добре виходили з оборони в атаку, було багато цікавих продовжень. Єдине — нам не вистачало реалізації, а саме — останнього пасу й удару. Не вийшло створити того тиску в центрі поля, на який ми розраховували. Маючи якісних гравців, Нідерланди десь підтиснули нас, особливо до кінця першого тайму. Нам було важко вийти з оборони. У другому таймі, особливо після пропущених м'ячів, була хороша реакція, команда піднялася в другу зону. Ми почали краще пресингувати й створювати моменти. Був як позитив, так і негатив.

Ми розуміємо, що в матчах із командами топ-рівня все перекрити неможливо, як і передбачити всі можливі ситуації. Ми повинні розуміти, коли потрібно закрити фланги або середину поля, при цьому не послаблюючи своїх позицій. Тут потрібно було прийняти рішення, як балансувати гру. Я вважаю, що команда все робила правильно. Гра вийшла цікавою, відкритою. Найголовніше, що глядачі отримали задоволення. Команда показала себе добре. Єдине, чого нам хотілося б, — досягти кращого результату", - розповів Шевченко.