Де Дзербі: Сподіваюся, з часом зможу спілкуватися з українськими гравцями російською мовою

Новий головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі за допомогою своїх асистентів зможе спілкуватися з гравцями.

Про це заявив сам фахівець.

"Чи не буде мова проблемою в комунікації? Звичайно, я згоден, це дуже важливе питання, але сподіваюся, що у мене не буде ніяких проблем. Крім італійської я володію іспанською мовою. Коли розмовляю на полі, бразильці, як правило, мене добре розуміють. Також володію англійською. Сподіваюся, з допомогою моїх асистентів, перекладачів з часом я також зможу спілкуватися і з українськими гравцями російською мовою", - зазначив Де Дзербі.