Шик заздалегідь готував свій диво-гол у ворота збірної Шотландії

Нападник збірної Чехії Патрік Шик запевняє, що шедевр був далеко не випадковим.

Про це розповів сам футболіст.

"Упродовж гри я постійно дивився, де стоїть воротар на випадок виникнення такої ситуації. Потім, коли він вийшов, я просто перевірив ще раз і помітив, що він не у воротах. Я відправив м'яч саме в ціль. Було фантастичне відчуття – бачити, як він летить. Він увійшов просто ідеально. Я побіг відсвяткувати це з нашими фанатами.

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Томаш Вацлік сьогодні також був феноменальним – він нам дуже допоміг. Якби Шотландія забила хоч один, то кінцівка матчу була б нервовою. Ми сьогодні показали велику командну роботу. Це дуже вдалий початок. Повинні підійти до наступних ігор з Хорватією і Англією з такою ж командною роботою та енергією. Ми повинні вкласти в ці дві гри ще більше. Я вірю, що у нас все вийде", – відзначив Шик.