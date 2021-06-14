Яремчук: Нам не повинно бути соромно за наш матч

Джерело - Чемпiон.
У збірної Нідерландів була серйозна підтримка уболівальників.
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Про це розповів нападник збірної України Роман Яремчук.
"Солідна підтримка була в Амстердамі у збірної Нідерландів. Але ми трималися і дотримувалися нашого плану на матч. Нам не повинно бути соромно за наш матч проти дуже гідного суперника.
Відчували, що можемо більше, особливо в атаці. Є місце для прогресу, наступні матчі будуть дуже відповідальними", – сказав Яремчук
Нагадаємо, команда Андрія Шевченка поступилася з рахунком 2:3, один із голів "синьо-жовтих" забив саме Яремчук.