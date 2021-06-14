Де Бур: Наш захист не справлявся

Нідерланди могли уникнути голів від збірної України.

Збірна України у драматичному матчі поступилася Нідерландам на Євро-2020

Так вважає наставник "помаранчевих" Франк де Бур.

"Зінченко поміняв позицію по ходу матчу: після заміни Марлоса він став грати лівого вінгера. Наш захист не справлявся, тому ми пропустили другий гол. Нам потрібно врахувати це, щоб не повторити помилку наступного разу.

Перший гол можна було передбачити за десять секунд до того, як він був забитий. Ярмоленко шукав таку можливість. Він знаменитий своїм ударом з лівої, і потрібно краще її прикривати, а ми цього не зробили. Це прекрасний гол, але абсолютно не обов'язковий. Що стосується другого пропущеного голу, двоє гравців занадто захопилися, тому не було офсайду. Кожен знає, що у суперника будуть свої моменти, але сподівається, що не з його вини", - сказав де Бур.