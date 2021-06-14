 Де Бур: Наш захист не справлявся | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України у драматичному матчі поступилася Нідерландам на Євро-2020
Вчора 23:52 15116 28
Підтримаємо збірну України в Бухаресті!
Сьогодні 10:04 5639
Рейтинг WTA: Світоліна - шоста, Цуренко втратила 23 позиції
Сьогодні 09:43 112994
Євро-2020. Україна в драматичному матчі заслуговано поступилася Нідерландам
Сьогодні 08:30 781
Збірна України поступилася Нідерландам, Австрія перемогла Північну Македонію та інші новини
Сьогодні 08:00 1554
Україна - Нідерланди: відео голів і огляд матчу чемпіонату Європи
Сьогодні 04:21 8321
Нідерланди - Україна 3:2: огляд матчу
Сьогодні 03:50 2104 2
Євро-2020. Нідерланди - Україна 3:2. Як це було
Вчора 23:52 53897 1
Австрія впевнено здолала Північну Македонію на Євро-2020
Вчора 20:53 1758
Збірна Нідерландів - Збірна України: матч-центр
Вчора 20:50 11090 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Найкращий матч на Євро-2020: реакція зарубіжних уболівальників на поразку збірної України
Найкращий матч на Євро-2020: реакція зарубіжних уболівальників на поразку збірної України Стас Лысак
Сьогодні 10:00 95
Збірна Нідерландів знову вийшла вперед - українці пропустили третій гол
Збірна Нідерландів знову вийшла вперед - українці пропустили третій гол Віктор Слюсаренко
Вчора 23:44 595
Яремчук зрівняв рахунок після суперпередачі Маліновського - 2:2
Яремчук зрівняв рахунок після суперпередачі Маліновського - 2:2 Віктор Слюсаренко
Вчора 23:39 1200
Ярмоленко забив неймовірний гол у ворота Нідерландів
Ярмоленко забив неймовірний гол у ворота Нідерландів Віктор Слюсаренко
Вчора 23:34 2298
Веггорст забив другий гол у ворота збірної України
Веггорст забив другий гол у ворота збірної України Віктор Слюсаренко
Вчора 23:21 567
У Казахстані футболіст втратив свідомість під час матчу
У Казахстані футболіст втратив свідомість під час матчу Valeriy Ruchka
Вчора 19:47 520
Українці на Євро: хто піднімав трофей та секрет успіху команди Лобановського у 1988 році
Українці на Євро: хто піднімав трофей та секрет успіху команди Лобановського у 1988 році Віктор Слюсаренко
Вчора 14:28 1187
Відео дня. Хто не скаче той москаль - у Львові несамовито вблолівали за Бельгію в матчі з Росією
Відео дня. Хто не скаче той москаль - у Львові несамовито вблолівали за Бельгію в матчі з Росією Андрій Твердохліб
Вчора 13:13 1401
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами Андрій Твердохліб
Вчора 11:13 4175 2
Росія розгромно поступилася Бельгії та ризикує не вийти до плей-оф Євро-2020
Росія розгромно поступилася Бельгії та ризикує не вийти до плей-оф Євро-2020 Стас Лысак
Вчора 11:00 984
Прямі трансляції
Навколо спорту

Де Бур: Наш захист не справлявся

Сьогодні 09:50 141 1
Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур поділився враженнями від гри проти України (3:2).
Де Бур: Наш захист не справлявся

Джерело - Чемпiон.

Нідерланди могли уникнути голів від збірної України.

Збірна України у драматичному матчі поступилася Нідерландам на Євро-2020

Так вважає наставник "помаранчевих" Франк де Бур.

"Зінченко поміняв позицію по ходу матчу: після заміни Марлоса він став грати лівого вінгера. Наш захист не справлявся, тому ми пропустили другий гол. Нам потрібно врахувати це, щоб не повторити помилку наступного разу.

Перший гол можна було передбачити за десять секунд до того, як він був забитий. Ярмоленко шукав таку можливість. Він знаменитий своїм ударом з лівої, і потрібно краще її прикривати, а ми цього не зробили. Це прекрасний гол, але абсолютно не обов'язковий. Що стосується другого пропущеного голу, двоє гравців занадто захопилися, тому не було офсайду. Кожен знає, що у суперника будуть свої моменти, але сподівається, що не з його вини", - сказав де Бур.

У наступних матчах групового етапу Євро-2020 підопічні Шевченка змагатимуться зі збірними Північної Македонії та Австрії.

Коментарі ()