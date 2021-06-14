Бразилія та Колумбія стартували з перемог на Кубку Америки

Джерело - Чемпiон.

Збірна Бразилії здобула розгромну перемогу над Венесуелою в матчі-відкритті Кубка Америки-2021.

У першому таймі рахунок відкрив Маркіньос. У другій половині Неймар реалізував пенальті, а крапку в матчі на 89-й хвилині поставив Габігол.

Кубок Америки-2021

Група B. 1 тур

14 червня

Бразилія - ​​Венесуела 3:0

Голи: 1:0 - 23 Маркіньюш, 2:0 - 64 Неймар (пен), 3:0 - 89 Габріел 89.

В іншому матчі групи збірна Колумбії здобула мінімальну перемогу над Еквадором. Єдиний гол на 42-й хвилині забив Едвін Кардона.

Колумбія - Еквадор 1:0

Гол: 1:0 - 42 Кардона.