Бразилія та Колумбія стартували з перемог на Кубку Америки

Джерело - Чемпiон.
Збірна Бразилії здобула розгромну перемогу над Венесуелою в матчі-відкритті Кубка Америки-2021.
У першому таймі рахунок відкрив Маркіньос. У другій половині Неймар реалізував пенальті, а крапку в матчі на 89-й хвилині поставив Габігол.
Кубок Америки-2021
Група B. 1 тур
14 червня
Бразилія - Венесуела 3:0
Голи: 1:0 - 23 Маркіньюш, 2:0 - 64 Неймар (пен), 3:0 - 89 Габріел 89.
В іншому матчі групи збірна Колумбії здобула мінімальну перемогу над Еквадором. Єдиний гол на 42-й хвилині забив Едвін Кардона.
Колумбія - Еквадор 1:0
Гол: 1:0 - 42 Кардона.