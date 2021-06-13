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Визначили найкращого гравця матчу Австрія - Північна Македонія

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Визначили найкращого гравця матчу Австрія - Північна Македонія

Джерело - Чемпiон.

Захисник мадридського Реала і збірної Австрії Давид Алаба став найкращим футболістом за підсумками матчу чемпіонату Європи проти Північної Македонії (3:1).

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Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Футболіст вийшов на гру з капітанською пов'язкою і провів на полі всі 90 хвилин. За цей час гравець відзначився однією результативною передачею на Міхаеля Грегорича на 78-й хвилині. Саме цей гол приніс Австрії перевагу в рахунку.

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