Перша перемога: Павелко про форму збірної України

Президент УАФ Андрій Павелко оцінив новий варіант форми збірної України.

Відзначимо, що слоган "Героям слава" буде вилучений з футболок збірної України на Євро-2020. Замість цього було знайдено компроміс - на внутрішній стороні футболок з'явиться карта України з написом "Слава Україні".

"Я відразу сказав, що ми бачимо наскільки для уболівальника це важливе питання і в тому числі уболівальники порушують питання, що якщо не буде врегульовано саме цей момент, то аж до зняття команди з чемпіонату Євро-2020. Я думаю, треба розділяти, те, що ми повинні були знайти компроміс між рішенням УЄФА, хоча ми кілька разів на цьому наполягали, що ми за півроку до цього з'ясували всі наші гасла, всі наші написи і вони були узгоджені згідно з усіма правилами УЄФА.

Неможливо сказати, що ми зробили помилку. Я впевнений, що це наша теж перемога, перша перемога. Підсумок сьогоднішніх переговорів з УЄФА, і вони це підтвердили, що це тепер назавжди приймається як позиція України. Це вже наша емблема, яка буде працювати в майбутньому на століття.

Я впевнений, що заради цього варто було починати, для того, щоб через багато-багато років ми завжди пишалися тим, що наші збірні, наші гравці, грають і відчувають енергетику уболівальників нашої країни. "Слава Україні!" - "Героям слава!", - сказав Павелко.