 УЄФА заборонила гасло Героям Слава на формі збірної України та інші новини | Футбол | Champion.com.ua
УЄФА заборонила гасло Героям Слава на формі збірної України
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УЄФА заборонила гасло Героям Слава на формі збірної України, стала відома дата бою Джошуа - Усик та інші новини

Сьогодні 08:07 405 0
УЄФА заборонила гасло Героям Слава на формі збірної України, стала відома дата бою Джошуа - Усик та інші новини
#Ранковий дайжест

Джерело - Чемпіон.

1. УЄФА зобов'язало Україну прибрати зі своєї нової екіпіровки на Євро-2020 гасло Героям слава!

2. За інформацією Чемпіона, промоутери Ентоні Джошуа та Олександра Усика Едді Гірн та Олександр Красюк досягли угоди щодо умов проведення бою. Контракт буде підписаний найближчими днями. Боксерське шоу відбудеться в Лондоні на футбольному стадіоні 18 або 25 вересня.

3. 31-річний український нападник Роман Зозуля отримав від президента України Володимира Зеленського почесну нагороду — орден "За заслуги" III ступеня.

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4.  Динамо хоче продати нападника Назарія Русина.

5. Чешка Барбора Крейчикова (№33 WTA) обіграла грецьку тенісистку Марію Саккарі (№18 WTA) у півфіналі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. У фіналі Крейчикова змагатиметься проти Анастасії Павлюченкової з Росії.

 6. Президент УАФ Андрій Павелко не згоден з рішенням УЄФА про заборону використання гасла Героям слава і вилетів в Рим для переговорів з представниками організації.

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 7. Півзахисник збірної України Віктор Циганков до чемпіонату Європи-2020 року готується окремо від загальної групи.

8. Українська легкоатлетка Анна Рижикова виграла срібло на третьому етапі Діамантової ліги, який щойно завершився в італійській Флоренції. Ще одну нагороду - бронзову - для України виграла стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук.

9. Президент Динамо Ігор Суркіс не виключає, що після Євро-2020 гравці команди можуть отримати хороші пропозиції, які клуб розгляне.

10. Контрольний, етичний і дисциплінарний орган УЄФА (CEDB) повідомив про відсторонення латвійського Вентспілса від європейських змагань на сім років.

Цитата дня:

Тренер Олександра Усика з фізичної підготовки Валентин Литвинчук про бій з Джошуа"Джошуа гучно заявив про себе в любителях, але він там падав. Саша з ним в один час боксував. Потім він з цими хлопцями бився, з якими Ентоні боксував серед любителів. У них була Всесвітня серія боксу, Саша там пробував себе у надважкій вазі. Я вам чесно кажу, він побоюється Саню".

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