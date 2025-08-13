ПСЖ – Тоттенгем 0:1. ОНЛАЙН

У середу, 13 серпня, французький Парі Сен-Жермен та англійський Тоттенгем розіграють Суперкубок УЄФА.

Поєдинок відбудеться на арені "Стадіо Фріулі" в італійському Удіне. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

45' Перший тайм завершено! 45' Штанга рятує ПСЖ! Кудус у падінні головою замкнув скидку Рішарлісона, який перебував в офсайді, та влучив у праву стійку. 42' Простріл Баркола з лівого флангу штрафного майданчика заблокували, перевівши м’яч на кутовий. 38' ГООООООЛ! Вікаріо зі штрафного з правого флангу закинув на протилежний бік поля, де Порро скинув у штрафний на Ван де Вена. Той передав м’яч Паліньї, удар якого Шевальє перевів у поперечину, але Ван де Вен першим опинився на добиванні й відправив м’яч у порожні ворота! 33' Маркіньйос заблокував удар Кудуса з лівого флангу штрафного майданчика. 29' Під час контратаки Сарр заблокував простріл Баркола з лівого флангу штрафного, перевівши м’яч на кутовий. 25' Рефері зупинив гру для паузи на водопій. 21' Сарр виконав подачу з лівого флангу, але м’яч вийшов за межі поля за лицьову лінію. 15' Рішарлісон віддав передачу на лівий фланг штрафного майданчика, але Бентанкур опин 8' Широка атака ПСЖ завершилася передачею на лівий фланг до Хвічі, який, розвернувшись, пробив повз ближню стійку. 3' Подачу з кутового з правого флангу у виконанні Тоттенгема вибили за межі штрафного майданчика. 1' Матч розпочався! Стартові склади ПСЖ: Шевальє – Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш, Заїр-Емері, Вітінья, Дуе, Баркола, Дембеле, Кварацхелія. Тоттенгем: Вікаріо – Порро, Ромеро, Дансо, Ван де Вен, Спенс, Палінья, Сарр, Бентанкур, Кудус, Рішарлісон.

Нагадаємо, що ПСЖ уперше в історії виграв Лігу чемпіонів, розгромивши Інтер з історичним рахунком 5:0.

Тоттенгем водночас переграв Манчестер Юнайтед (1:0) у фіналі Ліги Європи, здобувши свій перший трофей за 17 років.