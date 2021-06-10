Дві українки здобули нагороди на етапі Діамантової ліги у Флоренції

Рижикова - друга, Бех-Романчук - третя

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Анна Рижикова виграла срібло на третьому етапі Діамантової ліги, який щойно завершився в італійській Флоренції.

400 метрів з бар'єрами Анна пробігла за 54,19 секунди і покращила встановлене у 2012-му власне досягнення.

Переможниці, Фемке Боль (Нідерланди), яка встановила національний рекорд Нідерландів, Рижикова програла 25 сотих секунди.

Ще одну нагороду - бронзову - для України виграла стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук. У п'ятій спробі Марина показала свій найкращий результат у поточному сезоні - 6,79 м і в підсумку програла тільки двом чемпіонкам світу різних років - німкені Малайці Мігамбо і сербці Івані Шпанович.