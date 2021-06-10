Тренер пояснив, чому Джошуа боїться Усика

Чемпіон WBO, WBA і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) побоюється українського боксера Олександра Усика (18-0, 13 КО).

Про це розповів тренер Усика з фізичної підготовки Валентин Литвинчук.

"Джошуа гучно заявив про себе в любителях, але він там падав. Саша з ним в один час боксував. Потім він з цими хлопцями бився, з якими Ентоні боксував серед любителів. У них була Всесвітня серія боксу, Саша там пробував себе у надважкій вазі. Я вам чесно кажу, він побоюється Саню", - сказав Литвинчук.