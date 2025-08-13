Неймовірна перемога О'Саллівана, сенсаційний виліт Сіньтуна: результати 1/8 фіналу Saudi Arabia Masters

Сьогодні, 13 серпня, відбулися матчі 1/8 фіналу престижного снукерного турніру Saudi Arabia Masters 2025.

Легенда цього виду спорту Ронні О'Салліван програвав 2:5 молодому китайцю Чану Бін'ю. "Ракета" не знітився і забрав три фрейми поспіль. У контрі за набраними очками було 5:5 і Ронні не забив просту червону кулю. Шансом представник Піднебесної не скористався. О'Салліван довів справу до тріумфу.

Кривдник Юліана Бойка Кайрен Вілсон сьогодні нервував значно менше, ніж у грі з українцем. Знову не все ідеально, але перемога – це перемога. З рахунком 6:3 він обіграв Сі Цзяхуея.

У наступному етапі ці англійські титані зійдуться між собою. Два тижні тому Кайрен обіграв Ронні на турнірі Shanghai Masters.

Завершилася казка Олівера Лайнса, який вчора вибив Джадда Трампа. Молодшого колегу обіграв Алі Картер.

Кидається в очі і протистояння між колишніми лідерами світового рейтингу. Дуель Ніл Робертсон – Марк Селбі завершилася на користь австралійця.

Гідний бій Чжао Сіньтуну дав Кріс Вейклін. Англієць не опустив руки при рахунку 3:5. Кріс зібрався і вибив чинного чемпіона світу.

Результати матчів 1/8 фіналу Saudi Arabia Masters 2025:

Розподіл коштів виглядає так:

Winner: £500,000

Runner-up: £200,000

Semi-final: £100,000

Quarter-final: £50,000

Last 16: £30,000

Last 32: £20,000

Last 48: £11,000

Last 80: £7,000

Last 112: £4,000

Last 144: £2,000

147 break: £50,000

Найбільший куш отримає переможець – півмільйона фунтів. Фіналіст збагатиться на £200,000, півфіналісти – на £100,000. Навіть учасники чвертьфіналу підуть із солідним доходом – по £50,000 кожен.