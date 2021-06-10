Зеленський нагородив Зозулю орденом

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31-річний український нападник Роман Зозуля отримав від президента України Володимира Зеленського почесну нагороду — орден "За заслуги" III ступеня.

"Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об’єднати любов до мого народу з любов’ю до всіх народів світу"!

Остап Вишня

В якому б куточку світу я не був, завжди гордо кажу, що я — українець. І сьогоднішня нагорода — орден "За заслуги" ІІІ ступеня — для мене надзвичайно цінна. Щиро вдячний президенту Володимиру Зеленському за відзнаку.

Любіть Україну", — прокоментував Зозуля фото із нагородою.

Нагорода видається за досягнення в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності на благо України.

Зозуля відомий своєю патріотичною позицією і активною допомогою українській армії.

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