 Зеленський нагородив Зозулю орденом | Блоги | Champion.com.ua
УЄФА заборонила гасло Героям Слава на формі збірної України
Сьогодні 12:28 2474 1
Суркіс розповів про можливі трансфери Динамо
Сьогодні 18:25 713
Суркіс: У Луческу немає ніякої паніки з приводу Де Дзербі в Шахтарі
Сьогодні 17:24 269 1
Стала відома дата бою Джошуа - Усик
Сьогодні 16:38 2232
Чого очікувати від збірної України та хто виграє чемпіонат Європи: думка редакції
Сьогодні 14:22 973
Підтримаємо збірну України в Бухаресті!
Сьогодні 10:47 4172
Динамо виставило Русина на трансфер - джерело
Сьогодні 10:26 1667
Фонсека стане новим головним тренером Тоттенгема
Вчора 23:56 1152
Гірн: Джошуа вірить, що покарає Усика
Вчора 22:39 1167
Бенфіка продала Педріньйо у Шахтар
Вчора 21:25 988
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Шевченко продемонстрував Марлосу дива майстерності - непомітним рухом зав'язав краватку
Шевченко продемонстрував Марлосу дива майстерності - непомітним рухом зав'язав краватку Андрій Твердохліб
Вчора 18:56 1706
Полтавський танк. Ефектна перемога Хижняка над росіянином
Полтавський танк. Ефектна перемога Хижняка над росіянином Valeriy Ruchka
Вчора 16:53 2866
Евро-2020: Украина против России, насколько вероятен матч? Если они встретятся, кто победит?
Евро-2020: Украина против России, насколько вероятен матч? Если они встретятся, кто победит? Дима Копий
Вчора 16:30 1094 1
Чекаємо п'ятницю. Зеленський уже у новій футболці збірної України анонсував Євро-2020
Чекаємо п'ятницю. Зеленський уже у новій футболці збірної України анонсував Євро-2020 Valeriy Ruchka
Вчора 16:14 824 1
Два роки тому Португалія виграла першу в історії Лігу націй
Два роки тому Португалія виграла першу в історії Лігу націй Valeriy Ruchka
Вчора 11:12 1627
Ярмоленко забив 40-й гол за збірну, до, здавалося б, вічного рекорду Шевченка залишилося зовсім трішки
Ярмоленко забив 40-й гол за збірну, до, здавалося б, вічного рекорду Шевченка залишилося зовсім трішки Андрій Твердохліб
08.06.2021 23:16 2343
Скандальний плейлист збірної України змінили, але осад залишився
Скандальний плейлист збірної України змінили, але осад залишився Андрій Твердохліб
08.06.2021 19:11 2848 5
Дівчина українського футболіста опублікувала гарячі фото з відпочинку
Дівчина українського футболіста опублікувала гарячі фото з відпочинку Андрій Твердохліб
08.06.2021 15:57 1417
Форма збірної України дратує Росію: реакція зарубіжних ЗМІ
Форма збірної України дратує Росію: реакція зарубіжних ЗМІ Стас Лысак
08.06.2021 15:38 2849 1
Палає! На Росії викликала справжню істерію нова форма збірної України
Палає! На Росії викликала справжню істерію нова форма збірної України Андрій Твердохліб
08.06.2021 15:32 2318 7
Morgenshtern та інше російське лайно: гравці збірної України представили плейлист на Євро-2020
Morgenshtern та інше російське лайно: гравці збірної України представили плейлист на Євро-2020 Андрій Твердохліб
08.06.2021 13:48 2624 4
Де Брейне дотепно привітав Зінченка з очікуванням первістка
Де Брейне дотепно привітав Зінченка з очікуванням первістка Андрій Твердохліб
08.06.2021 11:28 1550 3
Два футболіста збірної України потрапили до символічної збірної Євро-2020
Два футболіста збірної України потрапили до символічної збірної Євро-2020 Андрій Твердохліб
08.06.2021 11:22 1880
2 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі
2 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі Андрій Твердохліб
07.06.2021 21:32 11305
Ярмоленко відзначився дублем у контрольному матчі проти Кіпру
Ярмоленко відзначився дублем у контрольному матчі проти Кіпру Valeriy Ruchka
07.06.2021 21:28 809
Прямі трансляції
Навколо спорту

Зеленський нагородив Зозулю орденом

Сьогодні 18:59 Valeriy Ruchka 725 2
Зеленський нагородив Зозулю орденом

Джерело - Чемпiон.

31-річний український нападник Роман Зозуля отримав від президента України Володимира Зеленського почесну нагороду — орден "За заслуги" III ступеня.

"Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об’єднати любов до мого народу з любов’ю до всіх народів світу"!

Остап Вишня

В якому б куточку світу я не був, завжди гордо кажу, що я — українець. І сьогоднішня нагорода — орден "За заслуги" ІІІ ступеня — для мене надзвичайно цінна. Щиро вдячний президенту Володимиру Зеленському за відзнаку.

Любіть Україну", — прокоментував Зозуля фото із нагородою.

Нагорода видається за досягнення в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності на благо України.

Зозуля відомий своєю патріотичною позицією і активною допомогою українській армії.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()