Циганков тренувався індивідуально перед стартом Євро-2020

Футболіст виконував бігові вправи окремо від основної групи

Півзахисник збірної України Віктор Циганков до чемпіонату Європи-2020 року готується окремо від загальної групи.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

Під час тренування національної команди 23-річний футболіст займався індивідуально. В основному він виконував бігові вправи.

У Циганкова є проблеми з литковим м'язом, проте тренерський штаб розраховує, що він зможе повністю відновитися і допомогти команді на Євро-2020.

Нагадаємо, свій перший матч на турнірі збірна України проведе в неділю, 13 червня, проти Нідерландів. Поєдинок відбудеться в Амстердамі і почнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше, УЄФА заборонила гасло Героям Слава на формі збірної України.