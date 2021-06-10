Отримання акредитації російським журналістом Нобелем Арустамяном та заборона напису на формі збірної України Героям слава є пов'язаними подіями.

Про це заявив головний редактор Чемпіона Андрій Твердохліб.

"Відомий російський журналіст Нобель Арустамян після скарг з боку висопосадовців росії таки отримав акредитацію, яку було відхилено кілька днів тому. Сталося це в один день із забороною напису на формі збірної України "Героям слава". До речі, також через скарги росії.

Дві, здавалося б зовсім різних історії але...

Арустамяну було відмовлено в акредитації через те, що він відбвідував підконтрольний Азербайджану Нагорний Карабах без дозволу самого Азербайджану, що є порушенням закону цієї держави. Азербайджан же на правах співгосподаря Євро забанив акредитацію журналісту.

Нам же заборонили мати напис на футболці, аргументуючи це його мілітаризованістю.

Тож порушувати міжнародне право, на думку УЄФА, можна, а мати напис - ні. Ну ОК.

Ось такий газпромівський УЄФА. Тому, майбутнє лише за організаціями на кшталт Суперліги.

А тепер головне - мені байдуже чи будуть написи на формі, чи ні. Байдуже навіть на карту, від слова взагалі. Да, хайпонули трохи, підірвали псячі пердаки, кайфонули, але не більше того. А от чи не завадить цей галас футболістам? Не впевнений. До слова, тут є питання й до УАФ, а точніше до президента Андрія Павелка. Це ж він автор ідеї?! Організації, які представляють Україну на найвищому рівні за замовчуванням мають прораховувати всі ризики, але маємо те, що маємо...

Особисто я вболіватиму за збірну, навіть якщо вона гратиме в фуфайках!

П.С. Уже довелося читати думку, що збірна має покинути Євро через заборону напису. Оце епічно! Істерія торкнулася не лише запорєбрікових, на жаль...", - зазначив Твердохліб.