Суркіс розповів про можливі трансфери Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс не виключає, що після Євро-2020 гравці команди можуть отримати хороші пропозиції, які клуб розгляне.

Про це заявив сам менеджер.

"Трансферів до старту Євро-2020 не буде, це нормальне явище. Ми повинні подивитися, як виступлять наші футболісти. Може, будуть якісь пропозиції по наших гравцях.

Сьогодні у нас працює такий досвідчений головний тренер, тому все, що стосується трансферів, буде виходити тільки від нього, від його побажань і від кого, як він буде бачити подальший розвиток і прогрес команди київського Динамо.