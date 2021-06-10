Суркіс розповів про можливі трансфери Динамо

Джерело - ТК Футбол.
Президент Динамо Ігор Суркіс не виключає, що після Євро-2020 гравці команди можуть отримати хороші пропозиції, які клуб розгляне.
Про це заявив сам менеджер.
"Трансферів до старту Євро-2020 не буде, це нормальне явище. Ми повинні подивитися, як виступлять наші футболісти. Може, будуть якісь пропозиції по наших гравцях.
Сьогодні у нас працює такий досвідчений головний тренер, тому все, що стосується трансферів, буде виходити тільки від нього, від його побажань і від кого, як він буде бачити подальший розвиток і прогрес команди київського Динамо.
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Які позиції Луческу просив посилити? Ви питаєте таке, що я не можу зараз відповісти. Луческу на збір зібрав усіх орендованих, всю нашу талановиту молодь і вони почнуть роботу на тиждень раніше, щоб Луческу міг визначитися з трьома групами футболістів: хто взагалі може не підійти "Динамо", кого треба продати і віддати в оренду, і ті футболісти, які залишаються з ним.
Після цього ми будемо приймати рішення", - сказав Суркіс.