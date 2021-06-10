Павелко прокоментував рішення УЄФА про заборону використання гасла Героям слава

Президент УАФ намір відстоювати гасло

Джерело - Чемпіон.

Президент УАФ Андрій Павелко не згоден з рішенням УЄФА про заборону використання гасла Героям слава і вилетів в Рим для переговорів з представниками організації.

Про це заявив сам менеджер.

"Вчора ввечері ми отримали лист з рішеннями УЄФА щодо нової форми збірної України. Сьогодні вранці я терміново прилетів в Рим, де продовжую вести переговори з представниками союзу. У своєму листі УЄФА підтверджує, що дизайн нашої форми був попередньо затверджений разом з написом Героям слава. Це гасло вже давно є традиційним привітанням для наших уболівальників на всіх матчах збірної України. Гасло - футбольнe, тому і був схвалений. Кілька днів тому в офіційному коментарі це підтвердив і УЄФА. УАФ завжди поважала міжнародні спортивні принципи і слідувала правилами, якими керуються вищі футбольні органи. Так було і зараз, так буде і надалі. Буду тримати вас в курсі ходу переговорів. Слава Україні. Героям слава", - зазначив Павелко.

Нагадаємо, УЄФА закликав прибрати з нової ігрової форми збірної України гасло Героям слава.