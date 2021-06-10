УЄФА дискваліфікувала клуб українця на сім років

Латвійський Вентспілс тривалий час не зможе виступати у єврокубках.

Контрольний, етичний і дисциплінарний орган УЄФА (CEDB) повідомив про відсторонення латвійського Вентспілса від європейських змагань на сім років.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Клуб визнаний винним в порушенні статей регламенту УЄФА, що стосуються шахрайства, хабарництва та/або корупції, а також порушення цілісності матчів і змагань. Також були покарані офіційні особи клубу.

Адміністратор Вентспілса Микола Дякін отримав чотирирічну дискваліфікацію. Голова правління клубу Адлан Шишканов відсторонений від будь-якої футбольної діяльності довічно. УЄФА також просить ФІФА поширити дію цих обмежувальних заходів.

У складі Вентспілса виступає відразу кілька наших земляків. Ба більше, капітаном команди є житомирянин Андрій Сахневич. Зазначимо, що клуб покараний за порушення минулих років, а наші земляки жодним чином до них не причетні.