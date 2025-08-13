Українська правда
Зіркового американського спринтера відсторонили за порушення антидопінгових правил

Олег Дідух — 13 серпня 2025, 15:44
Знаменитого американського легкоатлет Фред Керлі був відсторонений від змагань за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє Athletics Integrity Unit.

Керлі пропустив три тести на допінг протягом 12 місяців, не надавши вірної інформації про місце свого знаходження. Це прирівнюється до прийому заборонених препаратів.

30-річному спортсмену загрожує дворічна дискваліфікація, якщо його провина буде доведена. Керлі вже повідомив, що оскаржуватиме рішення, якщо його визнають винним.

Керлі є одним із найкращих спринтерів сучасної легкої атлетики. Він тричі ставав чемпіоном світу (двічі – в естафеті 4х100 м, один раз – у бігу на 100 м), а також завоював срібло та бронзу на останніх двох Олімпіадах відповідно в бігу на 100 метрів.

Нагадаємо, на початку травня Керлі заарештувала поліція Маямі за побиття колишньої дівчини.

