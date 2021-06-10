Мірча Луческу хоче позбутися Назарія Русина

Джерело - Чемпіон.

Динамо хоче продати нападника Назарія Русина.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

"ЗМІ сватають Назарія в оренду в Дніпро-1. Уточнимо. Русина хочуть продати, оскільки серйозної зацікавленості в ньому Луческу не бачить і в перспективі. Ціна варіюється. За нашими даними, це "вилка" в районі $1-1,5 млн. І запропонований він не тільки дніпрянам, а й Зорі. Хоча агентський ProStar активно шукає виходи гравцеві на закордонний ринок. У тому стані, в якому Русин знаходиться зараз, продаж за живі гроші був би удачею для клубу", - йдеться в повідомленні.

Назарій першу половину сезону 2021/22 провів у Динамо, зігравши лише одну гру (19 хвилин). Взимку його на рік орендувала Легія, однак форвард зіграв за команду тільки один матч в Кубку Польщі і влітку повернувся у Динамо достроково.

Раніше, Русин влітку перейде у Дніпро-1.