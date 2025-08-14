Забарний святкує: ПСЖ на характері здолав Тоттенгем у Суперкубку УЄФА

Сьогодні, 13 серпня, переможець Ліги чемпіонів ПСЖ зіграв проти тріумфатора Ліги Європи Тоттенгема за Суперкубок УЄФА.

Поєдинок завершився перемогою французького клубу в серії після матчевих пенальті.

Хоча в основний час Тоттенгем був переконливішим. Саме "шпори" створили перший момент у грі, але воротар парижан Шевальє перевів м'яч на кутовий. Також французів двічі рятувала стійка.

Проте це не врятувало ПСЖ від пропущеного голу ще в першому таймі. На 39 хвилині Ван де Вен вдало зіграв на підбиранні та вколотив круглого у ворота суперника. А на старті другого тайму Крістіан Ромеро подвоїв перевагу.

ПСЖ намагався відігратися, чудова можливість була у Бредлі Барколя, який навіть зумів забити. Але гол скасували через офсайд. І лише на 85 хвилині Лі Кан Ін зумів скоротити відставання.

Здавалося, що матч так і завершиться перемогою "шпор", але вже у компенсований час Усман Дембеле зробив чудовий простріл, який замкнув Гонсалу Рамуш. Тож на вболівальників чекала серія післяматчевих пенальті.

Першим до позначки підійшов Соланке – і не схибив, а ось Вітінья, який бив першим у ПСЖ, не влучив. Бентанкур також реалізував 11-метровий, Рамуш відповів результативним ударом по центру.

Ван де Вен свій пенальті не реалізував, чим скористався Дембеле – 2:2. Тель також не зміг забити, і вже ПСЖ вийшов вперед завдяки голу Лі Кан Іна. Порро зумів подарувати надію команді, реалізувавши свій удар, але Мендеш не схибив.

У підсумку нервова перемога ПСЖ та перший Суперкубок УЄФА у колекції трофеїв французького гранда.

Суперкубок УЄФА

13 серпня

ПСЖ – Тоттенгем 2:2 (0:1) серія пенальті 4:3

Голи: 0:1 – 39 ван де Вен, 0:2 – 48 Ромеро, 1:2 – Лі Кан Ін, 2:2 – 90+4 Рамуш

Пенальті: Соланке (забив), Бентанкур (забив), ван де Вен (сейв), Тель (повз), Порро (забив) – Вітінья (повз), Рамуш (забив), Дембеле (забив), Лі Кан Ін (забив), Мендеш (забив)

ПСЖ: Шевальє, Мендеш, Пачо, Маркіньос, Хакімі, Вітінья, Заїр-Емері (Лі Кан Ін 67), Кварацхелія (Руїс 60), Дембеле, Дуе (Рамуш 77), Барколя (Мбає 67).

Тоттенгем: Вікаріо, Спенс, ван де Вен, Ромеро, Дансо, Порро, Бентанкур, Пальїнья (Грей 72), Сарр (Бергвалль 90+1), Кудус (Тель 79), Рішарлісон (Соланке 72).

Попередження: Барколя 56, Пачо 58, Дембеле 90 – Рішарлісон 53, Данзо 62.

Нагадаємо, що ПСЖ уперше в історії виграв Лігу чемпіонів, розгромивши Інтер з історичним рахунком 5:0. Тоттенгем водночас переграв Манчестер Юнайтед (1:0) у фіналі Ліги Європи, здобувши свій перший трофей за 17 років.

Напередодні ПСЖ підписав гравця збірної України Іллю Забарного, проте українець не потрапив у заявку на Суперкубок УЄФА.