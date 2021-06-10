Джерело - football24.ua.
Інтер Маямі хоче підписати нападника Барселони Ліонеля Мессі.
Про це розповів один із співвласників американського клубу Хорхе Мос
"Ми з Девідом Бекхемом наполегливо працюємо над цим. У нас є прагнення привезти сюди найкращих гравців світу. Мессі – це феномен поколінь, можливо, найкращий з усіх, хто коли-небудь був у футболі.
Я оптимістично налаштований щодо того, що Мессі буде грати за Інтер Маямі, тому що вважаю, що це доповнить спадщину найбільш видатного гравця в історії. Цей перехід реалізує амбіції власників щодо створення команди світового класу", – розповів Мос.
Інтер Маямі дебютував у МЛС в березні 2020 року. Одним із співвласників клубу є колишній гравець Реала, МЮ, ПСЖ та Мілана Девід Бекхем, який не давно не приховує бажання бачити у своїй команді Ліонеля Мессі та Девіда Бекхема.
Нагадаємо, Барселона не робила Мессі офіційної пропозиції щодо продовження контракту.