Інтер Маямі хоче підписати нападника Барселони Ліонеля Мессі.

Про це розповів один із співвласників американського клубу Хорхе Мос

"Ми з Девідом Бекхемом наполегливо працюємо над цим. У нас є прагнення привезти сюди найкращих гравців світу. Мессі – це феномен поколінь, можливо, найкращий з усіх, хто коли-небудь був у футболі.

Я оптимістично налаштований щодо того, що Мессі буде грати за Інтер Маямі, тому що вважаю, що це доповнить спадщину найбільш видатного гравця в історії. Цей перехід реалізує амбіції власників щодо створення команди світового класу", – розповів Мос.