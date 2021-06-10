Барселона не робила Мессі офіційної пропозиції щодо продовження контракту

Джерело - football24.ua.
Нападник Барселони Ліонель Мессі досі не отримав від клубу офіційної пропозиції щодо продовження контракту.
Про це повідомляє Marca.
Наразі все обмежується розмовами з Жуаном Лапортою. Президент Барселони хоче зберегти головну зірку, однак домовитися на максимально вигідних умовах. Ідеальний план – продовжити контракт Мессі на два роки із зарплатнею 50 млн євро "брудних" за кожен сезон. Потім Лео запропонують на 10 років стати послом "блаугранас" з окладом 10 млн євро.
Мессі провів у минулому сезоні 47 матчів, відзначився 37 голами та 14 асистами. Вже 30 червня нападник може отримати статус вільного агента.
Нагадаємо, Мессі вирішив залишитися в Барселоні.