Барселона не робила Мессі офіційної пропозиції щодо продовження контракту

Барселона не поспішає документально закріплювати співпрацю з Ліонелем Мессі

Нападник Барселони Ліонель Мессі досі не отримав від клубу офіційної пропозиції щодо продовження контракту.

Про це повідомляє Marca.

Наразі все обмежується розмовами з Жуаном Лапортою. Президент Барселони хоче зберегти головну зірку, однак домовитися на максимально вигідних умовах. Ідеальний план – продовжити контракт Мессі на два роки із зарплатнею 50 млн євро "брудних" за кожен сезон. Потім Лео запропонують на 10 років стати послом "блаугранас" з окладом 10 млн євро.

Мессі провів у минулому сезоні 47 матчів, відзначився 37 голами та 14 асистами. Вже 30 червня нападник може отримати статус вільного агента.

Нагадаємо, Мессі вирішив залишитися в Барселоні.