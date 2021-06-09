Вулвергемптон представив нового тренера

Вулвергемптон призначив нового головного тренера

Португалець Бруну Лажи – новий головний тренер Вулвергемптона.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Португалець обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Нуну Ешпіріту Санту. Деталі співпраці Лажи з Вулвз наразі залишаються таємницею.

45-річний фахівець знайомий із англійським футболом. У 2015-2018 рр. він був асистентом Карлуша Карвальяла в Шеффілд Венсдей і Свонсі.

Самостійну кар'єру тренера Лажи розпочав із Бенфіки B влітку 2018-го, але вже за півроку пішов на підвищення і очолив першу команду "орлів". Лісабонці під керівництвом Лаже виграли Прімейру в сезоні 2018/19 і Суперкубок країни.

Сезон 2020/21 Бенфіка завершила не так вдало. Команда не взяла жодного трофею, фінішувала 2-ю у чемпіонаті, а в 1/16 фіналу Ліги Європи "орлів" вибив донецький Шахтар. Лаже пішов із Бенфіки торік у червні.

Раніше, Вулвергемптон припинив співпрацю з головним тренером.