Санту може переїхати до Італії

У послугах фахівця зацікавлений клуб з італійської столиці

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Вулвергемптона Нуну Ешпіріту Санту має можливість очолити Лаціо.

Про це повідомляє Calciomercato.

47-річний португальський фахівець є одним з претендентів на посаду головного тренера біло-блакитних. Разом з ним в команду може прийти воротар Вулвз Руй Патрісіу.

Серед інших кандидатів на місце тренера Лаціо називають Сінішу Міхайловича і Вінченцо Італьяно.

Нуну Ешпіріту Санту очолював Вулвергемптон з 2017-го року. У сезоні-2020/21 вовки зайняли 13-е місце в АПЛ.

Раніше, Вулвергемптон припинив співпрацю з головним тренером.