 Санту може переїхати до Італії | Футбол | Champion.com.ua
Манчестер Сіті - Челсі: анонс і прогноз на фінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:25 6050
Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр
Сьогодні 18:40 8123
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо
Сьогодні 17:29 15605 7
Шевчук вирішив залишити ТК Футбол
Сьогодні 17:23 880
Хейні - Лінарес: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:47 1224
Манчестер Сіті - Челсі: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:47 2164
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Сьогодні 14:17 3865
Манчестер Сіті - Челсі: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 11:47 1106
Хейні - Лінарес: онлайн-трансляція бою за звання чемпіона світу WBC. LIVE
Сьогодні 11:44 720
Локателлі відхилив пропозицію Шахтаря
Вчора 23:55 1357
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Zina vs Sheva: Хто за кого у фіналі Ліги чемпіонів
Zina vs Sheva: Хто за кого у фіналі Ліги чемпіонів Віктор Слюсаренко
Сьогодні 18:24 229
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:29 15503 7
Відео дня. Партнери по збірній привітали Миколенка... яйцями
Відео дня. Партнери по збірній привітали Миколенка... яйцями Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:48 275 1
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22 Максим Буйдин
Сьогодні 14:20 2181
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:17 3862
Прямі трансляції
Навколо спорту

Санту може переїхати до Італії

Сьогодні 17:40 203 0
У послугах фахівця зацікавлений клуб з італійської столиці
Санту може переїхати до Італії
#Санту, #Лаціо

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Вулвергемптона Нуну Ешпіріту Санту має можливість очолити Лаціо.

Про це повідомляє Calciomercato.

47-річний португальський фахівець є одним з претендентів на посаду головного тренера біло-блакитних. Разом з ним в команду може прийти воротар Вулвз Руй Патрісіу.

Серед інших кандидатів на місце тренера Лаціо називають Сінішу Міхайловича і Вінченцо Італьяно.

Нуну Ешпіріту Санту очолював Вулвергемптон з 2017-го року. У сезоні-2020/21 вовки зайняли 13-е місце в АПЛ.

Раніше, Вулвергемптон припинив співпрацю з головним тренером.

Коментарі ()