Санту може переїхати до Італії

Джерело - Чемпіон.
Колишній тренер Вулвергемптона Нуну Ешпіріту Санту має можливість очолити Лаціо.
Про це повідомляє Calciomercato.
47-річний португальський фахівець є одним з претендентів на посаду головного тренера біло-блакитних. Разом з ним в команду може прийти воротар Вулвз Руй Патрісіу.
Серед інших кандидатів на місце тренера Лаціо називають Сінішу Міхайловича і Вінченцо Італьяно.
Нуну Ешпіріту Санту очолював Вулвергемптон з 2017-го року. У сезоні-2020/21 вовки зайняли 13-е місце в АПЛ.
Раніше, Вулвергемптон припинив співпрацю з головним тренером.