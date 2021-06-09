Вейналдум: Поясню свій відхід з Ліверпуля після Євро

Півзахисник збірної Нідерландів Джорджиніо Вейналдум відреагував на свій відхід з Ліверпуля.

Про це розповів сам футболіст.

"Я боровся зі сльозами, тому що сам не очікував, що все буде ось так. У мене досі багато емоцій від усвідомлення того, що я провів свій останній матч за Ліверпуль. І те, що багато гравців до мене не отримали подібного прощання, робить все це ще більш особливим.

Чому йду? Люди дивляться на ситуацію з боку і не розуміють, що відбувається. Багато уболівальників запитували, чому я не продовжив контракт з Ліверпулем. Але ситуація куди більш об'ємна.

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За лаштунками відбуваються речі, які я, як гравець, не можу контролювати. Я поясню все це після Євро, тому що на цей час найголовніше - це виступ за збірну.

Скажу тільки, що всі співробітники тренувального центру, клубу і мої партнери по команді хотіли, щоб я залишився. Я розповів їм більше і після цього вони зрозуміли моє рішення, і для мене це важливо", - відзначив Вейналдум.