 В Україні дозволили глядачам заповнювати стадіони на дві третини | Футбол | Champion.com.ua
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В Україні дозволили глядачам заповнювати стадіони на дві третини

Сьогодні 12:12 160 0
В Україні пом'якшили карантинні заходи
В Україні дозволили глядачам заповнювати стадіони на дві третини
#Україна

Джерело - kmu.gov.uа.

Кабмін послабив протиепідеміологічні заходи та дозволив уболівальникам заповнювати стадіони на дві третини від місткості.

Про це повідомляє Урядовий портал.  

Відтепер дозволено заповнювати закриті спортивні арени та стадіони на дві третини (66%) або навіть в повному обсязі - за наявності у глядачів негативного тесту на коронавірус, який зроблено не пізніше, ніж за 72 години до відвідин заходу. 

До 2 червня стадіони в Україні дозволяли заповнювати максимум на третину від місткості. 

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